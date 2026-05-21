Оклахома изравни серията със Сан Антонио, но загуби Джейлън Уилямс

Оклахома Сити Тъндър възстанови равенството във финалната серия на Западната конференция в НБА. В Мач №2 домакините се наложиха над Сан Антонио Спърс със 122:113 (29:24, 33:27, 26:29, 34:33) и изравниха резултата на 1-1 победи. Над всички на терена бе суперзвездата на Оклахома Шей Гилджъс-Александър, който изигра поредния си изключителен мач и собственоръчно поведе своя тим към успеха. Лошата новина за шампионите обаче, е че те загубиха Джейлън Уилямс, докато гостите останаха без Дилън Харпър, като и двамата получиха контузии в хода на мача.

Срещата започна с леко предимство за Тъндър, които затвориха първата част с аванс от 5 точки. Големият удар на Оклахома дойде преди почивката. Благодарение на страхотното включване на резервите, домакините се оттеглиха в съблекалнята при аванс от 11 точки.

Ситуацията за "гръмотевиците" обаче се усложни, след като Джейлън Уилямс напусна принудително заради контузия в бедрото, а в третата четврът и Дилън Харпър напусна принудително, който също получи травма след падане на паркета.

Това позволи на Сан Антонио да премине в настъпление. Водени от Виктор Уембаняма (21 точки и 17 борби) и Стефон Касъл (25 точки), гостите се възползваха и стопиха пасива си до едва две точки (99:97) в последната четвърт.

В този критичен момент Оклахома отговори със светкавична серия от 11:0 точки, с която си върна водачеството при 110:97. В този отрязък Касън Уолъс и новобранецът Джаред Маккейн нанизаха важни тройки, като тази на Маккейн влезе след щастлив отскок в таблото. Въпреки че в последните минути Спърс свалиха разликата до 5 точки, Тъндър задържаха контрола до финалната сирена.

С този успех Оклахома Сити Тъндър изравни серията на 1-1 победи, заличавайки домакинското си поражение от първия мач. Битката сега се пренася в Тексас, където ще се изиграе предстоящият Мач №3 – в залата на Сан Антонио Спърс.

