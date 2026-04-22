Малшанс за Алекс Петков в мача с АЕЛ (Лариса)

Българският защитник Алекс Петков игра на добро ниво за тима си Кифисия, но имаше нещастието топката да попадне във вратата на тима му след рикошет от крака му. Срещата от 4-ия кръг на групата за оставане в гръцката Суперлига между АЕЛ (Лариса) и Кифисия завърши 1:1, като срещата беше изпълнена с атаки в двете посоки.

С това равенство АЕЛ спечели първата си точка в плейаута, но остава в опасна позиция с 24. В същото време Кифисия има значително пространство спокойствие, тъй като е с 30 на 11-ото място.

Хорхе Помбо откри резултата в 18-ата минута от дузпа, като преди това Кифисия изпусна още едно много добро положение. Анхело Cагал изравни в 57-ата минута след подаване на Гони Наор. Попадението за Лариса обаче падна след като топката се отклони в крака на Алекс Петков и подлъга колумбийския вратар на атиняни Мойсес Рамирес.

Във втората минута на второто полувреме Алекс Петков се намеси отлично, след като притича в дясно и блокира удар на халфа на домакините Яни Атанасов. В 77-ата минута пък Петков се прояви в атака, след като свали топката към съотборника си Мигел Таварес след ъглов удар, но последният се засуети.

За Алекс Петков това е мач номер 18 от пристигането си в гръцкото първенство от полския Шльонск (Вроцлав), като в тях има четири жълти и един червен картон.