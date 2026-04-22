Малшанс за Алекс Петков в мача с АЕЛ (Лариса)

  1. Sportal.bg
  2. Кифисия
  • 22 апр 2026 | 21:32
Българският защитник Алекс Петков игра на добро ниво за тима си Кифисия, но имаше нещастието топката да попадне във вратата на тима му след рикошет от крака му. Срещата от 4-ия кръг на групата за оставане в гръцката Суперлига между АЕЛ (Лариса) и Кифисия завърши 1:1, като срещата беше изпълнена с атаки в двете посоки.

С това равенство АЕЛ спечели първата си точка в плейаута, но остава в опасна позиция с 24. В същото време Кифисия има значително пространство спокойствие, тъй като е с 30 на 11-ото място.

Хорхе Помбо откри резултата в 18-ата минута от дузпа, като преди това Кифисия изпусна още едно много добро положение. Анхело Cагал изравни в 57-ата минута след подаване на Гони Наор. Попадението за Лариса обаче падна след като топката се отклони в крака на Алекс Петков и подлъга колумбийския вратар на атиняни Мойсес Рамирес.

Във втората минута на второто полувреме Алекс Петков се намеси отлично, след като притича в дясно и блокира удар на халфа на домакините Яни Атанасов. В 77-ата минута пък Петков се прояви в атака, след като свали топката към съотборника си Мигел Таварес след ъглов удар, но последният се засуети.

За Алекс Петков това е мач номер 18 от пристигането си в гръцкото първенство от полския Шльонск (Вроцлав), като в тях има четири жълти и един червен картон.

