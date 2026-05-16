Последният кръг в Бундеслигата крие малко въпросителни

Сезон 2025/2026 в германската Бундеслига достига своята кулминация в събота, 16 май. Макар интригата за титлата да приключи предсрочно, последният кръг обещава огромно напрежение на няколко фронта. Байерн (Мюнхен) вече си осигури своята 34-та титла в Бундеслигата (и 35-та общо в историята на германския футбол), доминирайки кампанията с актив от 86 точки преди последния си мач срещу Кьолн. Борусия (Дортмунд) (70 точки) и РБ Лайпциг (65 точки) също могат да дишат спокойно, след като си гарантираха съответно второто и третото място в крайното подреждане.

Най-голямата въпросителна в горната част на таблицата е кой ще грабне последната квота за Шампионската лига. В момента Щутгарт заема четвъртата позиция с 61 точки и голова разлика +22. Веднага след тях, със същия актив от 61 точки, но по-лоша голова разлика (+17), е тимът на Хофенхайм. Байер Леверкузен е на шеста позиция с 58 точки и голова разлика +21, запазвайки теоретични шансове за топ 4 при грешки на конкурентите.

В този кръг Щутгарт гостува на Айнтрахт (Франкфурт) в един от най-завързаните сблъсъци, тъй като домакините се борят за място в Лига на конференциите. Хофенхайм също има наглед тежко гостуване на Борусия (Мьонхенгладбах), докато Байер (Леверкузен) приема Хамбургер и ще се надява на чудотворен развой на останалите стадиони.

Седмото място, което дава право на участие в квалификациите за Лига на конференциите, също е обект на ожесточен спор. Фрайбург в момента държи позицията с 44 точки, но програмата им е тежка – домакинство на третия РБ Лайпциг. Дебнещите зад тях Айнтрахт (Франкфурт) и Аугсбург имат по 43 точки. Айнтрахт приема Щутгарт, докато Аугсбург гостува на Унион (Берлин). Всяка грешка на Фрайбург може да бъде наказана от преследвачите, които имат амбицията да играят в Европа през следващия сезон.

В дъното на таблицата ситуацията е критична. Волфсбург, Хайденхайм и Санкт Паули са с равен актив от по 26 точки, заемайки местата от 16-о до 18-о. Тук залогът е огромен – 16-ата позиция не носи директно спасение, но дава право на участие в плейоф за оставане в елита срещу третия от Втора Бундеслига. За другите два отбора следва директно изпадане.

Програмата противопоставя Санкт Паули и Волфсбург в директен сблъсък на „Милернтор“, който може да реши съдбата и на двата тима. В същото време Хайденхайм приема Майнц 05, надявайки се на победа, която да ги измъкне от зоната на директното изпадане. Всички мачове от кръга започват едновременно в 16:30 часа българско време, гарантирайки феърплей и драма до последната секунда.