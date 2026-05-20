Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

След като последните два дни се оказаха доста буйни за Манчестър Сити предвид новината за очакваната раздяла с дългогодишния мениджър Джосеп Гуардиола и загубената битка за титлата в Премиър лийг, днес от клуба официално представиха екипа си за предстоящата кампания.

Титулярната фланелка за сезон 2026/27 за пореден път е дело на “Пума” и е в традиционното за тима небесносиньо. Любопитното е, че клубната емблема е само в един цвят - бяло, в което са и спонсорските лога. От друга страна, при вратарските екипи се залага на атрактивна графика в три цвята: розово, оранжево и зелено. Любопитното е, че в рекламното видео на екипа участват не само звездите на тима като Ерлинг Холанд, Фил Фоудън, Джанлуиджи Донарума и Антоан Семеньо, но също така и Гуардиола.

Манчестър Сити и глобалния спортен бранд “Пума” днес представиха новия първи екип за сезон 2026/27. Той е с дизайн, който отразява упоритата амбиция на клуба, който години наред прави изключителното да изгледа като рутинно. Преливайки в цялата палитра на небесното синьо - по-тъмно в раменете и по-светло в долната част - фланелката е допълнена от забележителна металическа емблема и спонсорски детайли в същия цвят. Дизайнът представя идеята за прогрес и за клуб, който постоянно се движи напред и никога не се задоволява с настоящото си положение.

Цялостният ефект е екип, който изглежда модерен и отличителен, но също така е традиционен за Сити. Кампанията “Твоето нетипично Сити” е заигравка с манталитета, който е определящ за ерата на доминацията на клуба. Без значение колко на брой са постиженията, Манчестър Сити винаги е оставал един и същ: с поредната цел, с поредния рекорд за подобряване и с поредното ниво за достигане”, гласи част от изявлението на “гражданите” относно новата фланелка.

