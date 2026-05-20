Гран При на Канада ще е много важен психологически тест за Джордж Ръсел

Предстоящата този уикенд Гран При на Канада ще е много важен психологически тест за Джордж Ръсел, за когото ще е задължително да победи съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели.

Преди началото на сезона Ръсел беше сочен като водещия фаворит за титлата във Формула 1, а британецът стартира кампанията с победа в Австралия, след което добави и успех в спринта в Китай седмица по-късно. От състезанието в Шанхай обаче започна победния ход на Антонели, който записа три последователни победи в надпреварите в Китай, Япония и Маями. В този период италианецът не успя да спечели единствено спринта в Маями, в който той пресече финалната линия четвърти, непосредствено пред Ръсел, но след 5-секундно наказание беше класиран шести.

Така след първите четири кръга за годината Анотнели води с 20 точки пред Ръсел в генералното класиране, а сега световният шампионат се насочва към Монреал. Там през миналата година Ръсел успя да спечели пред Макс Верстапен и Антонели, за когото това беше първо качване на подиума във Формула 1. А според Мартин Брандъл предстоящият уикенд на „Жил Вилньов“ ще бъде много важен от психологическа гледна точка за Ръсел, който ще трябва да отговори на силната атака на Антонели от последните уикенди.

„Все още остава много от шампионата, цели 482 точки ще бъдат раздадени до края на сезона. Не мисля, че изоставането е такъв проблем за Ръсел. На пример в Канада миналата година Ландо (Норис) имаше глупав инцидент с Оскар (Пиастри) и всички помислихме, че той е навредил на шансовете си да стане шампион, но все пак го направи.



„Това е едва петият ни уикенд за годината, ще бъде предизвикателен. За първи път ще имаме спринт в Канада, ще бъде студено, в неделя може и да вали. Ще бъде голямо предизвикателство. Джордж трябва да спре Антонели и да върне няколко точки, въпросът е по-скоро психологически, отколкото математически“, каза бившият пилот и настоящ експертен коментатор на Sky Sports F1.



„Кими се представя страхотно от началото на сезона, много е бърз и не трепва под напрежение. Джордж страдаше в Маями, но е много силен в Канада, така че Кими ще има по-голямо предизвикателство от другата страна на гаража, а и много отбори ще имат подобрения. Но суровата скорост на Кими и неговото постоянство са много впечатляващи“, добави Брандъл.

