Успешната двойна операция за Марк Маркес

Отборът на Дукати обяви, че световният шампион в MotoGP Марк Маркес е претърпял успешна двойна операция в испанската столица Мадрид.

Както е известно испанският състезател контузи дясното си стъпало при падане в края на вчерашния спринт в Льо Ман. Заради тази травма той не стартира в днешната Гран При на Франция и със сигурност ще пропусне и предстоящата идната седмица Гран При на Каталуния в Барселона.

Още вчера Маркес се прибра в родината си, където тази сутрин му е била извършена двойна операция. От една страна медиците са фиксирали фрактурата в дясното стъпало, а от друга те са направили и корекция на дясното рамо, което Маркес контузи в Индонезия миналия октомври. По план операцията на рамото трябваше да се извърши след старта в Барселона, но тази интервенция беше изтеглена след вчерашния инцидент на световния шампион.

Марк Маркес пропуска 35-то състезание в MotoGP за последните 7 години

Маркес ще остане в болничното заведение в Мадрид тази нощ и ще бъде изписан утре, след което ще се прибера в дома си, за да започне процеса по възстановяване. Надеждите на испанеца и неговия екипа са той да се завърне в MotoGP за Гран При на Италия на „Муджело“ в последния уикенд на месец май.

Снимки: Gettyimages