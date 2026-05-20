Андреа Кими Антонели се изправя пред историята в Монреал

Този уикенд във Формула 1 предстои Гран При на Канада, в която Андреа Кими Антонели ще има шанс да пренапише историята на световния шампионат.

Ако 19-годишният италианец успее да спечели в Монреал, то той ще се превърне в първия пилот, който печели първите си четири победи в поредни състезания. Антонели завоюва дебютния си триумф в Китай в средата на месец март, след което добави успехи още в Япония и Маями.

Така той се превърна в един от тримата пилоти, спечелите първите си три победи в три поредни старта заедно с Деймън Хил и Мика Хакинен. Хил прави това през 1993 година, когато печели в Унгария, Белгия и Италия. Дебютните успехи на Хакинен пък идват в края на сезон 1997 и началото на сезон 1998, след като той първо печели онова прословуто състезание на „Херес“, след което започва първата си шампионска кампания с победи в Австралия и Бразилия.

Серията на Хил през сезон 1993 бива прекъсната в Гран При на Португалия на „Ещорил“, където той финишира на третото място Михаел Шумахер и съотборника си в Уилямс Ален Прост. При Хакинен пък края на серията идва в Гран При на Аржентина в Буенос Айрес, където той завършва втори зад своя съотборник в Макларън Дейвид Култард. Тепърва предстои да видим дали серията на Антонели също ще достигне до своя край, или италианецът ще избегне съдбата на Хил и Хакинен и ще запише своето име със златни букви в историята на Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
