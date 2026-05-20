  3. От Хонда разкриха голямата си цел за Гран При на Канада

От Хонда разкриха голямата си цел за Гран При на Канада

  • 20 май 2026 | 12:17
Главният инженер на проекта на Хонда във Формула 1 Шинтаро Орихара разкри каква ще е голямата цел на японският производител по време на предстоящата този уикенд Гран При на Канада.

В Монреал от Хонда ще искат да затвърдят напредъка по отношение на вибрациите и надеждността на тяхната задвижващата система, който беше направен в Маями в началото на месеца. Отделно японците ще целят да подобрят управляемостта на техния агрегат, което да даде допълнителна увереност на Фернандо Алонсо и Ланс Строл в атакуването на завоите с по-висока скорост.

„По време на Гран При на Маями ние потвърдихме подобренията на вибрациите в нашата батерия и цялостната надеждност на нашата задвижваща система. Също така беше и ключова възможност да научим още за управляването на енергията при обновените правила за 2026 година.

„Това ще продължи и в Канада. В Монреал, което е домашното състезание на Ланс, ние ще се фокусираме върху подобряването на управляемостта и контролирането на енергията, за да помогнем на пилотите да придобият повече увереност. Всъщност, това е важна цел за нас този уикенд.

„Ако ние има дадем повече увереност, която да им позволи да влизат в завоите с повече скорост и да са по-бързи в тях, това ще отключи още време. В Канада отново ще има спринт, което прави първата тренировка много важна. Този уикенд тя ще е с нормалната си продължителност от 60 минути, така че ще е ключово да оптимизираме всичко в хода на сесията.

„Друга характеристика на тази писта е дългата права, така че ще бъде важно да настроим използването на енергията в тази част от обиколката. Също така имаме и бавен завой преди обратната права, както и в началото на обиколката.

„Освен това не трябва да забравяме и възможността за мокри условия и по-ниски температури. Това може да доведе до сложни условия на сцепление и управлението става още по-важно“, каза Орихара.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Снимки: Gettyimages

