  Прогноза: Ръсел ще спре победната серия на Антонели в Канада

Прогноза: Ръсел ще спре победната серия на Антонели в Канада

  • 11 май 2026 | 16:20
Бившият пилот в Индикар и настоящ анализатор на F1 TV Джеймс Хинчклиф прогнозира, че Джордж Ръсел ще сложи край на победната серия на своя съотборник Андреа Кими Антонели по време на Гран При на Канада в края на следващата седмица.

Ръсел започна годината с победа в Австралия, след което записа успех и в спринта в Китай седмица по-късно. В състезанието в Шанхай Антонели спечели своята първа победа във Формула 1, а след това италианецът триумфира още в надпреварите в Япония и Маями, превръщайки се в едва третия пилот в историята на спорта, който печели първите си три победи в три поредни старта.

В Монреал 19-годишният младок ще може да стане първия, който печели първите си четири победи в последователни състезания. Според Хинчклиф обаче опитът, който Ръсел има на коварната „Жил Вилньов“, ще даде предимство на британеца.

„Нищо не продължава вечно във Формула 1, нали? Сега отиваме на писта, на която знаем, че Джордж е много силен. Той спечели там миналата година. Ще бъде интересно да видим как ще реагира Кими, ако Джордж успее да върне инициативата на своята страна. Как ще понесе Антонели тази промяна“, коментира Хинчклиф.

Снимки: Imago

