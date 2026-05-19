Кими Антонели разкри как подхожда към 73-годишното чакане на Италия

Андреа Кими Антонели отвори аванс от 20 точки пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел след първите четири кръга за сезон 2026 във Формула 1, след като спечели три поредни победи в Китай, Япония и Маями.

Това представяне на 19-годишния италианец кара неговите сънародници да мечтаят, че след 73 години те отново ще имат световен шампион във Формула 1. Последният италианец, който печели титлата, е Алберто Аскари през 1953 година, когато той триумфира с втората си поредна титла и носи трета корона на Италия в първите четири сезона в историята на Формула 1 след успеха на Джузепе Фарина през 1950 година.

Ралф Шумахер: Антонели вече е №1 в Мерцедес

Самият Антонели обаче гледа да не мисли за тази статистика, тъй като е наясно, че сезонът е много дълъг и остават още много състезания до неговия край. Освен това италианецът знае, че неговият съотборник е много силен, а и очаква съперниците на Мерцедес да започнат да настигат Сребърните стрели.

Алберто Томба: Антонели задължително ще премине във Ферари

„Наясно съм какво се случва, но не се опитвам да се фокусирам върху това или да се притеснявам. В крайна сметка сезонът е много дълъг, остават още доста състезания. Знам, че от моя страна аз трябва да продължа да вдигам летвата. Имам много силен съотборник в лицето на Джордж, който е много бърз и много завършен. А освен това съперниците ни ще наваксат изоставането си.



„От моя страна аз знам, че пътят е дълъг и както вече казах, аз трябва да продължа да вдигам летвата, да продължа да записвам резултати и да остана фокусиран върху процеса, опитвайки се да максимизирам моето представяне всеки път. Трябва да съм готов, защото, както казах, няма да е лесно и ще е важно да продължа да вдигам нивото“, каза Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages