Наставникът на Каляри спечели наградата за отличаващ се треньор в Серия "А"

Треньорът на Каляри Фабио Пизакане спечели наградата "Златната юзда" за 2026 година, която се присъжда от сиенския клон на Асоциацията на италианските футболни треньори, предаде агенция АНСА.

Отличието се връчва на треньори, които са се отличили през сезона не само със спортните си резултати, но и с изключителни човешки качества и умението да управляват отбора си. Под негово ръководство през настоящия сезон Каляри направи изключително представяне и спаси мястото си в италианския елит.

"Със страст, компетентност и голяма отдаденост той изведе Каляри до впечатляващо оцеляване в Серия "А". Отвъд вече познатите му отлични технически качества, той винаги е показвал човешката си страна с несравними ценности, винаги е посрещал трудностите с изправена глава", се казва сред мотивите Пизакане да бъде отличен.

Наградата от 33-тото издание ще бъде връчена на младия специалист в Сиена на 12 юни. Сред предишните носители на наградата са имена, като Ариго Саки, Клаудио Раниери, Зденек Земан, Масимилиано Алегри, Джан Пиеро Гасперини, Игор Тудор, Лучано Спалети, Винченцо Монтела и други.

Снимки: Gettyimages