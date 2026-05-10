Нов расистки скандал назрява в Серия А

  • 10 май 2026 | 10:17
Нападателят на Удинезе Кийнън Дейвис обвини защитника на Каляри Алберто Досена, че го е нарекъл "маймуна" по време на мача от Серия А в събота, спечелен от Удинезе с 2:0. Досена отрече подобно поведение, предаде АП.

Удинезе успя да надхитри Каляри като гост

Към края на мача Дейвис, който е чернокож, реагира гневно и предупреди съдията за нещо, казано от трибуните. Напрежението се повиши след последния съдийски сигнал, когато Дейвис и Досена трябваше да бъдат разделени от съотборниците си.

След мача Дейвис публикува стори в Instagram, като тагна Досена и използва снимка на играча с коментар: "Този расистки страхливец ме нарече маймуна днес по време на мача. Надявам се, че Серия А ще направи нещо по въпроса, но ще видим."

Досена публикува изявление в собствения си Instagram акаунт около час по-късно."Обвинението в расизъм ме натъжава и боли", написа Досена. "Това е много сериозно обвинение, никога не би ми хрумнало да се обърна към друг човек, колега, с такава обида. За първи път ми се случва подобна ситуация, в която трябва да се защитавам от клеветническо обвинение. Подобно поведение е най-далеч от моята култура и образование."

Удинезе също публикува изявление, но не спомена името на Досена. "Удинезе Калчо изразява най-голяма солидарност и пълна подкрепа за Кийнън Дейвис, който беше подложен на срамни расистки обиди от играч на противниковия отбор по време на мача днес следобед", се казва в изявлението. "Клубът отново заявява твърдото си осъждане на подобни действия, които сериозно увреждат имиджа и ценностите на спорта, който обичаме. Удинезе ще защитава Кийнън по всякакъв начин и се надява на бързо разрешаване на инцидента от органите на спортното правосъдие, на които има пълно доверие."

Съотборниците и треньорът на Каляри Фабио Пизакане подкрепиха Досена, заявявайки, че вярват, че никога не е правил расистки забележки. "Познавам Алберто Досена от години, знам какви ценности има и дори не ми минава през ума, че може да е казал определени неща", каза Пизакане. "Вярвам в човека и съжалявам, че цялата тази суматоха се създаде в края на мача. Говорих с Алберто за инцидента с Дейвис и му вярвам, защото го познавам добре. Имаше някакво блъскане и неща, които се случват на терена, и аз напълно се доверявам на моя играч."

Вратарят на Каляри Елия Каприле добави: "Говорихме с Алберто, той ни увери, че не е казал нищо расистко и ние му вярваме. Той е семеен човек, човек с истински ценности."

Николо Дзаниоло от Удинезе обаче твърди, че Досена е обидил и семейството му, както и че е бил расист към Дейвис. "Колегата (ако може да се нарече така), който днес се осмели да обиди децата ми и съотборника ми заради цвета на кожата му, трябва да се срамува от себе си и никога повече да не стъпва на футболно игрище", написа Дзаниоло в история в Instagram.

Снимки: Imago

