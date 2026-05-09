Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Паметни фланелки за Левски и емоция в "синьо", на живо от "Герена" с шампионската атмосфера преди сблъсъка с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Удинезе
  3. Удинезе успя да надхитри Каляри като гост

Удинезе успя да надхитри Каляри като гост

  • 9 май 2026 | 18:15
  • 234
  • 0
Удинезе успя да надхитри Каляри като гост

Отборът на Удинезе записа успех с 2:0 при гостуването си на Каляри в ранния мач от съботната програма на 36-ия кръг в Серия "А". Така фриуланите продължиха позитивната си тенденция срещу този съперник: пет победи и три равенства в последните им осем двубоя в италианския елит.

Домакините доминираха през целия мач както в притежанието на топката, така и в отправените удари, но бяха наказани от своя противник предвид трагичната си ефективност и спасяванията на Мадука Окойе. В 34-тата минута се стигна до проверка с ВАР заради игра с ръка на Мишел Адопо, но главният съдия отказа да даде дузпа за гостите. Все пак те успяха да поведат в резултата в 56-ата минута, когато Адам Букса се разписа с удар отблизо след асистенция на Хасан Камара. В последните секунди на срещата резервите Кийнън Дейвис и Идриса Гей изработиха второто попадение на своя тим, като сенегалецът беше точен след подаване на англичанина.

Така Удинезе събра 50 точки в актива си и излезе на деветото място в класирането, където Каляри заема 16-ата позиция със своите 37 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

  • 9 май 2026 | 13:04
  • 1686
  • 0
Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

  • 9 май 2026 | 13:00
  • 1151
  • 1
Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

  • 9 май 2026 | 09:59
  • 3625
  • 3
Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

  • 9 май 2026 | 09:21
  • 1810
  • 2
Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

  • 9 май 2026 | 09:12
  • 1104
  • 1
Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

  • 9 май 2026 | 09:05
  • 1450
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

  • 9 май 2026 | 17:34
  • 12562
  • 73
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 20637
  • 71
Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 21563
  • 54
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 20000
  • 31
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 5696
  • 23
На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

  • 9 май 2026 | 18:00
  • 608
  • 0