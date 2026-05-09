Удинезе успя да надхитри Каляри като гост

Отборът на Удинезе записа успех с 2:0 при гостуването си на Каляри в ранния мач от съботната програма на 36-ия кръг в Серия "А". Така фриуланите продължиха позитивната си тенденция срещу този съперник: пет победи и три равенства в последните им осем двубоя в италианския елит.

Домакините доминираха през целия мач както в притежанието на топката, така и в отправените удари, но бяха наказани от своя противник предвид трагичната си ефективност и спасяванията на Мадука Окойе. В 34-тата минута се стигна до проверка с ВАР заради игра с ръка на Мишел Адопо, но главният съдия отказа да даде дузпа за гостите. Все пак те успяха да поведат в резултата в 56-ата минута, когато Адам Букса се разписа с удар отблизо след асистенция на Хасан Камара. В последните секунди на срещата резервите Кийнън Дейвис и Идриса Гей изработиха второто попадение на своя тим, като сенегалецът беше точен след подаване на англичанина.

Udinese take all three points at the Unipol Domus! 👊⚪️⚫️#CagliariUdinese pic.twitter.com/p1YDFFIQN7 — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 9, 2026

Така Удинезе събра 50 точки в актива си и излезе на деветото място в класирането, където Каляри заема 16-ата позиция със своите 37 пункта.

