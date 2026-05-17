Каляри се измъкна и този път

Каляри ще играе в Серия “А” и през следващия сезон, след като за трета поредна година успя да се спаси от изпадане. Това стана официално в предпоследния кръг, в който тимът надви Торино с 2:1. Така вече разликата с първия под чертата (Кремонезе) е шест пункта при оставащи само по един мач.

Тимът от Сардиния се нуждаеше само от точка, за да изпълни целта си. Нещата бяха напът да се объркат, след като Торо поведе в 38-ата чрез Рафаел Обрадор.

Още до почивката обаче Каляри успя да обърне, след като само секунди след гола на “биковете” Себастиано Еспозито (39’) изравни, а в добавеното време точен беше и Джери Мина.

Торино не играе за нищо, като е в средата на класирането.