Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Каляри
  3. Каляри се измъкна и този път

Каляри се измъкна и този път

  • 18 май 2026 | 00:05
  • 233
  • 0
Каляри се измъкна и този път

Каляри ще играе в Серия “А” и през следващия сезон, след като за трета поредна година успя да се спаси от изпадане. Това стана официално в предпоследния кръг, в който тимът надви Торино с 2:1. Така вече разликата с първия под чертата (Кремонезе) е шест пункта при оставащи само по един мач.

Тимът от Сардиния се нуждаеше само от точка, за да изпълни целта си. Нещата бяха напът да се объркат, след като Торо поведе в 38-ата чрез Рафаел Обрадор.

Още до почивката обаче Каляри успя да обърне, след като само секунди след гола на “биковете” Себастиано Еспозито (39’) изравни, а в добавеното време точен беше и Джери Мина.

Торино не играе за нищо, като е в средата на класирането.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 8098
  • 82
Съперник на Лудогорец ще играе бараж за оцеляване! Ето как завърши Лига 1 с драма от дъното до върха

Съперник на Лудогорец ще играе бараж за оцеляване! Ето как завърши Лига 1 с драма от дъното до върха

  • 18 май 2026 | 00:03
  • 5599
  • 13
Елче излъга Хетафе и изплува на спасителния бряг

Елче излъга Хетафе и изплува на спасителния бряг

  • 17 май 2026 | 23:34
  • 296
  • 1
Атлетик Билбао остана извън Европа, но пък Селта получи виза

Атлетик Билбао остана извън Европа, но пък Селта получи виза

  • 17 май 2026 | 23:28
  • 307
  • 1
Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

  • 17 май 2026 | 23:03
  • 3830
  • 7
Еспаньол взе безценна победа в Памплона и си подсигури място в елита и през следващия сезон

Еспаньол взе безценна победа в Памплона и си подсигури място в елита и през следващия сезон

  • 17 май 2026 | 22:51
  • 514
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 8098
  • 82
Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

  • 17 май 2026 | 21:56
  • 12306
  • 180
Съперник на Лудогорец ще играе бараж за оцеляване! Ето как завърши Лига 1 с драма от дъното до върха

Съперник на Лудогорец ще играе бараж за оцеляване! Ето как завърши Лига 1 с драма от дъното до върха

  • 18 май 2026 | 00:03
  • 5599
  • 13
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 23620
  • 38
Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

  • 17 май 2026 | 21:12
  • 6643
  • 9
Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

  • 17 май 2026 | 23:03
  • 3830
  • 7