Сектор "Г" с шествие преди финала

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" обявиха, че ще проведат шествие преди утрешния финал срещу Локомотив (Пловдив) за Sesame Купа на България. "Червените" запалянковци се събират на ул. "Цар Иван Асен II", а в 17:00 ч. ще се отправят към Националния стадион, където два часа по-късно, с първия съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски, стартира големият сблъсък за трофея.

"Армейци,

Няма да изненадаме никого, но все пак сме длъжни да отговорим на още малко важни въпроси относно утрешния следобед:

Къде? - На обичайното вече място на "Иван Асен".

Кога? - След 15:00 ч. Тръгваме към стадиона точно в 17:00.

Дрескод? - Всички в червено, носете и своите шалове!

Цел? - Себераздаване и доминация от първата до последната минута. На терена очакваме същото!

Отново молим всички, които ще присъстват утре, да заемат своите места на стадиона поне 5 минути преди началото на срещата.

САМО ЦСКА!", написаха от "Трибуна Сектор Г".