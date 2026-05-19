  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  Треньорът на Фрайбург преди финала: Моят отбор ми дава толкова увереност и вяра

Треньорът на Фрайбург преди финала: Моят отбор ми дава толкова увереност и вяра

  • 19 май 2026 | 21:00
Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер засипа с похвали съперника Астън Вила преди утрешния финал помежду им в Лига Европа. Той обаче подчерта, че има големи увереност и вяра в собствения си отбор, както и че не изпитва напрежение предвид възможността германците да спечелят първия европейски трофей в клубната си история.

Емери: Не съм крал на Лига Европа, надявам се, че този мач ще сложи началото на нова ера в Астън Вила

Астън Вила разполага с изключителен състав. Невероятен е начинът, по който работят заедно, много е хармоничен. Пробивите на Оли Уоткинс са много хитроумни. Тимът се движи като едно цяло, а защитниците са доста спокойни и винаги са бдителни. Утре ни предстои голямо предизвикателство. Не изпитвам нервност или напрежение, а само удовлоствие. Моят отбор ми дава толкова много увереност и вяра. Трябва да имам вяра, доверие и увереност. Трябва да се фокусираме върху нашите собствени силни страни, а не върху качеството на опонента. Нашето представяне през сезона ни дава необходимото самочувствие. Утре ще излезем на терена с добри състав и треньорски щаб. Много е важно да не губим концентрация и да спазваме нашия план”, коментира Шустер на пресконференцията си преди финала в Истанбул.

Снимки: Imago

