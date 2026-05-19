Емери: Не съм крал на Лига Европа, надявам се, че този мач ще сложи началото на нова ера в Астън Вила

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери изрази надеждата си утрешният финал в Лига Европа срещу Фрайбург да сложи началото на една нова ера в клуба. Бирмингамци излизат за първия си трофей от 30 години, а това ще е и първи европейски финал за тях от 1982 година, когато побеждават Байерн (Мюнхен), за да спечелят КЕШ. Въпреки че за самия Емери това е шести финал в турнира, а баскът вече има и четири трофея от надпреварата, той не приема определението Крал на Лига Европа, като гледа на утрешния двубой като на съвсем ново и различно предизвикателство.

"Най-важните преживявания, които можем да имаме индивидуално, разбира се, са фантастични, но тук говорим за преживяванията ни с Астън Вила. Преди три години играхме полуфинал в Лигата на конференциите, през миналата година играхме четвъртфинал в Шампионската лига, а тази - финал в Лига Европа. Изиграхме достатъчно мачове в евротурнирите. Тези преживявания са много важни за нас. Утре е ново предизвикателство, пред което се изправяме заедно. Уверени сме. Играчите са тук, защото го заслужават.

Утре ще бъде тактическа, техническа и емоционална битка. Уверени сме, но имаме голямо уважение към съперника.

Не съм крал на Лига Европа. Всичко, което съм направил, е в миналото. То е там, но с него няма да спечеля утре. Трябва да го направя с играчите, които имаме тук, в Астън Вила, и срещу съперниците, срещу които ще се изправим. Това е нова глава, нов път, нова възможност и надяваме се - началото на нова ера за Астън Вила.

Напрежението е тук, но трябва да се опитаме да го възприемем като нещо положително, а не отрицателно. Имаме опит. Тук сме заедно. Знаем колко ни беше трудно да стигнем дотук”, заяви Емери на днешната си пресконференция.

Запитан дали Амаду Онана ще бъде на разположение за утре, баскът отговори: “Той тренира вчера, ще тренира и днес. Утре ще вземем решение, което ще се основава на това дали се чувства добре на 100%. Разбира се, той е важен играч за нас, но последните мачове, в които бяхме без него и Камара, ме карат да се чувствам уверен".