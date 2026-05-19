Макгин: Това определено е най-гордият ми момент като капитан на Астън Вила

Капитанът на Астън Вила Джон Макгин подчерта своята гордост от предстоящия финал на отбора в Лига Европа срещу Фрайбург. Той също така увери, че англичаните ще подходят с нужното уважение към германския си противник.

“Периодът ми в клуба е едно брилятно пътуване с възходи и падения. В дадени моменти бяхме доста близо до това да се върнем в Чемпиъншип. Така че съм горд къде се намира този клуб в момента. Също така може би ме прави още по-горд това докъде може да стигне клубът. Както каза мениджърът, не сме дошли тук, за да отпразнуваме участието ни на финала с фанфари. Искаме да се фокусираме върху самия мач. Знаем колко добри са Фрайбург, както и колко трудно е да стигнеш финал. Така че ще се отнесем с тях с най-голямо уважение, каквото те заслужават. А ние ще надграждаме като клуб само ако продължаваме да правим същите неща като досега. Но ако ме питате на личностно ниво за всички години, откакто съм тук, това определено е най-гордият ми момент като капитан тук”, коментира Макгин на пресконференцията си преди финала в Истанбул.

Снимки: Gettyimages