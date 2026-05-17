  Ралф Шумахер: Антонели вече е №1 в Мерцедес

Ралф Шумахер: Антонели вече е №1 в Мерцедес

  • 17 май 2026 | 11:29
19-годишният Андреа Кими Антонели вече е пилот №1 на Мерцедес, а съотборникът му Джордж Ръсел е поставен под сериозно напрежение заради представянето на италианеца. Това е мнението на бившия пилот във Формула 1 и настоящ тв анализатор Ралф Шумахер.

„Трябва да съм напълно честен, Антонели напълно превъзхождаше Ръсел в Маями – обясни Ралф пред Sky Германия. – Това е положението в момента. Разликите бяха големи, като това важи и за времената им по обиколки.“

Как Отмар Шафнауер не успя да привлече Кими Райконен във Форс Индия

И Ралф обясни, че балансът на силите в Мерцедес бързо се променя.

„За Тото това е перфектната ситуация, тъй като сега той има своя пилот №1 – заяви Шумахер. – Неговият №1, който може да се бори за световната титла и Ръсел, който може да събира точки. В момента ситуацията изглежда така.

Хонда на загуба за първи път от 70 години, как ще се отрази това на Формула 1?

„И сега предстои да се случи друго в Мерцедес – те все повече ще слушат какво казва Антонели. А и той вече има сериозно влияние върху всичко в тима чрез състезателния си инженер – Питър Бонингтън.

„Ще е интересно да видим дали Ръсел може да обърне нещата в своя полза. Мисля, че ще му е трудно. Ръсел е превъзходен пилот и с неговия опит, той има добър шанс да се бори за титлата. Но нещата не вървят така гладко, както преди и той вече си задава въпроси. Съотборникът му е по-бърз от него, както стана с Оскар Пиастри миналата година и Ръсел изглежда напрегнат.“

Доктор Марко: Хорнър не искаше Макс толкова рано в Ред Бул

Антонели е начело в класирането със 100 точки, с 20 повече от Ръсел, след като спечели последните 3 състезания от началото на сезона, а Джордж има една победа – на старта на кампанията в Австралия.

Снимки: Gettyimages

