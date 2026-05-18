  Алберто Томба: Антонели задължително ще премине във Ферари

Алберто Томба: Антонели задължително ще премине във Ферари

  • 18 май 2026 | 19:24
Легендарният скиор Алберто Томба също се включи в дискусията за бъдещето на водача в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели.

Тази година Томба става на 60 години и по случая даде обширно интервю пред La Gazzetta dello Sport, в което коментира успехите на младите италиански спортисти, включително и на Антонели. А и от години се знае, че Томба е почитател на моторните спортове.

От Мерцедес не пускат Антонели да кара на "Нюрбургринг"

„Антонели е от Болоня, може да се каже, че сме почти съседи – обясни трикратният олимпийски шампион. – На мен много ми харесва да ги говоря с него, дори наскоро обядвахме заедно на италианската Ривиера.

„Ако един пилот носи името Кими, на него му е съдено да стане шампион. Сега той кара за Мерцедес, но в бъдеще задължително ще премине във Ферари.“

Скиорът обаче не коментира по-подробно какво му дава тази увереност, която се споделя от много хора в Италия, включително и от бившия президент на Скудерията Лука ди Монтедземоло.

Официално: Мерцедес с първи пакет подобрения в Канада

Томба сподели и част от спомените си за Алекс Занарди, който почина в началото на месеца.

„С Алекс се запознахме много преди катастрофата му през 2001 година – обясни Томба. – Винаги сме били приятели. Той идва на няколко мои състезания и често си говорихме. Алекс даде уникален пример за сила на волята, страст и целеустременост.

„След катастрофата той каза: „Сега искам да се занимавам с нещо друго. И спечели четири златни медала на две Паралимпиади. На погребението му много се разстроих…“

Секс работниците в Монреал ще стачкуват по време на уикенда във Формула 1
Снимки: Gettyimages

