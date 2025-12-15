Селекционерът на Шотландия с интересно послание към феновете преди Мондиал 2026

Селекционерът на шотландския национален отбор по футбол Стив Кларк съветва феновете да избягват изпадането в дългове заради билетите за Световното първенство в Северна Америка догодина.

Шотландецът говори пред BBC Scotland в деня, в който членовете на клубовете за привърженици получават шанс да се запишат за билети за мачовете на страната срещу Хаити и Мароко в Масачузец, както и за финалната среща от груповата фаза срещу Бразилия във Флорида.

Световната футболна централа (ФИФА) търпи критики заради високите цени на билетите, които могат да достигнат до хиляди долари за място в стадионите. Феновете на Шотландия се очаква да получат 8 процента от наличните места за двубоите от груповата фаза с участие на "гайдарите", но от Футболната асоциация на страната се надяват този процент да се увеличи в предстоящите месеци.

„Ще бъде скъпо. Но ходенето до Америка е скъпо така или иначе. Билетите са скъпи. Ако можете да стигнете дотам и да си позволите да присъствате - страхотно, но не задлъжнявайте прекалено много, за да отидете. Турнирът е на ФИФА и те решават. Шотландската футболна асоциация прие максимума възможни места“, коментира специалистът.

„Един мой приятел вече си е запазил полетите и ме моли за билети, но ще трябва да почака, защото все още нямам“, добави той.

Кларк коментира и предстоящите приятелски мачове в хода към Световното първенство, в които Шотландия се очаква да се изправи срещу държави извън Европа, както и двубой на „Хемпдън парк“, с който да бъде изпратен отборът преди турнира в САЩ, Канада и Мексико.

„Съставът ще включва 26 играчи, така че това ти дава възможност за промени. Очевидно съм много лоялен към играчите, които ни доведоха дотам. Това не е тайна вече. Гората знаят как работя. Тези играчи, към които съм лоялен, също трябва да играят добре, трябва да имат достатъчно минути на терена, за да мога да ги избера лесно, но винаги има място и за други“, заяви шотландецът.

„Не се страхувам да доведа млади играчи в състава, нито да променя един или двама, ако се налага. Все още има много възможности за играчите, които се чувстват сякаш са в периферията. Тяхната работа е да играят добре всеки мач, за да ми спечелят вниманието и да се наложат в състава“, каза още той.

Шотландия започва участието си на Мондиал 2026 на 13 юни срещу Хаити във Фоксбъро, Масачузец, в първото си участие на Световни финали от 1998 година насам.