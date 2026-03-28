Япония надигра Шотландия на “Хемпдън Парк”

Два от отборите, които през това лято ще участват на Световното първенство - Шотландия и Япония, изиграха контрола “Хемпдън Парк”, която завърши със заслужена победа с 1:0 за “самураите”. Японците, които след няколко дни ще гостуват и на Англия, бяха по-активният тим през цялото и създадоха доста повече положения. Юния Ито реализира единственият гол в 84-тата минута.

През първото полувреме японците оправиха 11 удара, четири от които точни, но така и не успяха да вземат преднина. И двата отбора удариха по една греда. В осмата минута Мактоминей получи от Макгин, но стреля право в Сузуки, а след неговата намеса топката рикошира в страничния стълб. Половин час след това Танака бе близо до това да даде преднина на “самураите”, но ударът му срещна напречната греда.

Шотландците започнаха доста по-добре втората част, но Сузуки спаси удари на Мактоминей и Робъртсън. След 60-ата минута японците отново взеха инициативата.

В 65-ата Митома нанесе опасен удар от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри встрани от далечната греда. Гън пък спаси изстрел на Ито. В 70-ата минута Митома се вряза в наказателното поле и този път преодоля Гън, но Маклийн изчисти малко пред голлинията.

В 79-ата минута най-сетне и домакините създадоха добра възможност. Гилмор добре изведе Джордж Хъртс, но ударът му премина на сантиметри встрани.

Логичното се случи в 84-тата минута. Японците разиграха добре отляво, Сузики центрира ниско, Шиогай спря топката за Ито, който стреля във вратата. Гън този път не успя да спре топката и тя се озова в мрежата зад него.