Караиванов връчва купата утре

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Председателят на БПФЛ Атанас Караиванов ще връчи по традиция трофея на победителя в утрешния финал за Sesame Купа на България. В спора за отличието на Националния стадион "Васил Левски" излизат Локомотив (Пловдив) и ЦСКА.

Георги Иванов пропуска финала Локомотив (Пд) - ЦСКА

Бившият спортен журналист е дългогодишен шеф на Профилигата, като пловдивчанинът беше пресаташе, а сетне и спортно-технически директор на "армейците" преди време. Вчера стана ясно, че президентът на БФС Георги Иванов няма да присъства на финала, защото ще бъде на работна среща в Истанбул покрай мача за трофея в Лига Европа между Астън Вила и Фрайбург.