Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

  • 10 юни 2026 | 07:40
  • 1270
  • 0
Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков и Панатинайкос излизат един срещу друг в мач №4 от финалната серия в гръцката баскетболна лига. Срещата е днес от 21:00 часа в "Т-Център" в олимпийския комплекс ОАКА в Атина, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

"Червено-белите" водят с 2-1 победи в серията, а евентуален успех днес ще ги направи шампиони на Южната ни съседка. "Детелините" пък се нуждаят от задължителна победа в собствената си зала, за да останат в играта за трофея.

В първата среща в Пирея, Олимпиакос се наложи с 82-76 над ПАО, а "зелените" спечелиха с 68-58 втория двубой на своя територия. В третия мач баскетболистите на Йоргос Барцокас се поздравиха с победа със 102-92 над играчите водени от Ергин Атаман.

Ако се стигне до пети решителен двубой за определяне на шампиона, то той ще се изиграе на 13 юни от 18:00 часа в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея.

Снимка: Олимпиакос - Фейсбук

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Куин Снайдер подписа нов договор с Атланта Хоукс

Куин Снайдер подписа нов договор с Атланта Хоукс

  • 9 юни 2026 | 12:08
  • 699
  • 0
Има ли крачки при последния кош на Балкан? Тити Папазов обяви Локо (Пд) за истински шампион

Има ли крачки при последния кош на Балкан? Тити Папазов обяви Локо (Пд) за истински шампион

  • 9 юни 2026 | 11:22
  • 13336
  • 30
Везенков идва в България! Двама титуляри отпадат и двама нови се включват за мача с Норвегия

Везенков идва в България! Двама титуляри отпадат и двама нови се включват за мача с Норвегия

  • 9 юни 2026 | 10:38
  • 5758
  • 12
Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

  • 9 юни 2026 | 10:00
  • 10337
  • 6
Спърс се събудиха, когато Доналд Тръмп заспа

Спърс се събудиха, когато Доналд Тръмп заспа

  • 9 юни 2026 | 09:40
  • 4249
  • 1
Сан Антонио смълча "Медисън Скуеър Гардън" в мач №3 от финалите

Сан Антонио смълча "Медисън Скуеър Гардън" в мач №3 от финалите

  • 9 юни 2026 | 06:21
  • 14561
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 3339
  • 5
Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

  • 10 юни 2026 | 04:40
  • 11989
  • 26
Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

  • 10 юни 2026 | 06:08
  • 8554
  • 6
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 9273
  • 13
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

  • 9 юни 2026 | 20:40
  • 26505
  • 94