Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков и Панатинайкос излизат един срещу друг в мач №4 от финалната серия в гръцката баскетболна лига. Срещата е днес от 21:00 часа в "Т-Център" в олимпийския комплекс ОАКА в Атина, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

"Червено-белите" водят с 2-1 победи в серията, а евентуален успех днес ще ги направи шампиони на Южната ни съседка. "Детелините" пък се нуждаят от задължителна победа в собствената си зала, за да останат в играта за трофея.

В първата среща в Пирея, Олимпиакос се наложи с 82-76 над ПАО, а "зелените" спечелиха с 68-58 втория двубой на своя територия. В третия мач баскетболистите на Йоргос Барцокас се поздравиха с победа със 102-92 над играчите водени от Ергин Атаман.

Ако се стигне до пети решителен двубой за определяне на шампиона, то той ще се изиграе на 13 юни от 18:00 часа в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея.

Снимка: Олимпиакос - Фейсбук

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