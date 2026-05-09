Борнемут запази заветното шесто място след ценен успех срещу Фулъм

Борнемут запази шестата позиция в Премиър лийг, която може да даде право на участие в Шампионската лига, след като постигна изключително ценна победа с 1:0 като гост на Фулъм. През първото полувреме двата отбора останаха с по 10 човека след намесата на ВАР, след като първо Райън Кристи бе изгонен в 41-вата минута за опасно влизане срещу Тимоти Кастан, а в добавеното време Йоаким Андерсен, който малко преди това уцели греда след удар с глава, получи червен картон по същия начин след подобно нарушение срещу Труфер.

Борнемут реагира по-добре, когато остана с човек по-малко. В 52-рата минута удар на Крупи срещна гредата, а малко след това Раян вкара така важния гол изстрел от близо 25 метра.

2 - With Rayan's current run, and Junior Kroupi's run in October, Bournemouth are the first team in Premier League history to have two different teens score in 3+ consecutive matches. Spirit. #FULBOU pic.twitter.com/KIwH5RXA86 — OptaJoe (@OptaJoe) May 9, 2026

Фулъм имаше своите шансове да изравни, но Джордже Петрович направи страхотно спасяване след удар на Кевин. В добавеното време Джошуа Кинг нацели гредата.

След този резултат "котиджърс" заемат 11-о място, като вече са на седем точки от днешния си съперник. Борнемут пък вече е само на три пункта зад Астън Вила, макар че бирмингамци са с мач по-малко. Това бе 16-и пореден мач в Премиър лийг без загуба за тима на Андони Ираола.

Bournemouth are on the longest unbeaten streak in the Premier League this season (16). 🍒😲



Only Liverpool have managed a longer streak since the start of last season (26). pic.twitter.com/7OsIFhNlsc — WhoScored (@WhoScored) May 9, 2026

