  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  Борнемут запази заветното шесто място след ценен успех срещу Фулъм

Борнемут запази заветното шесто място след ценен успех срещу Фулъм

  • 9 май 2026 | 19:25
Борнемут запази шестата позиция в Премиър лийг, която може да даде право на участие в Шампионската лига, след като постигна изключително ценна победа с 1:0 като гост на Фулъм. През първото полувреме двата отбора останаха с по 10 човека след намесата на ВАР, след като първо Райън Кристи бе изгонен в 41-вата минута за опасно влизане срещу Тимоти Кастан, а в добавеното време Йоаким Андерсен, който малко преди това уцели греда след удар с глава, получи червен картон по същия начин след подобно нарушение срещу Труфер.

Борнемут реагира по-добре, когато остана с човек по-малко. В 52-рата минута удар на Крупи срещна гредата, а малко след това Раян вкара така важния гол изстрел от близо 25 метра.

Фулъм имаше своите шансове да изравни, но Джордже Петрович направи страхотно спасяване след удар на Кевин. В добавеното време Джошуа Кинг нацели гредата.

След този резултат "котиджърс" заемат 11-о място, като вече са на седем точки от днешния си съперник. Борнемут пък вече е само на три пункта зад Астън Вила, макар че бирмингамци са с мач по-малко. Това бе 16-и пореден мач в Премиър лийг без загуба за тима на Андони Ираола.

Снимки: Gettyimages

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

