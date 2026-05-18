  Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

Гуардиола: Не се съмнявам, че Бърнли ще се опита да спре Арсенал

  • 18 май 2026 | 15:34
Манчестър Сити влиза в последната седмица от сезона в Премиър лийг с надеждата да измести Арсенал от върха и да триумфира с титлата. И на двата отбора им остават по два мача, като преди тях лондончани имат аванс от две точки. Тази вечер Арсенал приема изпадналия вече Бърнли, а след това в неделя ще е гост на Кристъл Палас. По същото време “гражданите” ще излязат на стадиона на Борнемут във вторник вечер, а във финалния кръг ще са домакини на Астън Вила.

През изминалия уикенд пък тимът на Джосеп Гуардиола триумфира с втори трофей, след като вдигна ФА Къп след успех с 1:0 над Челси във финала. Ето какво заяви сега по редица теми мениджърът на Сити на пресконференцията си:

Битката за титлата
Важно е в последния кръг все още да имаме шансове.

За идния мач срещу Борнемут и усещането за победа
Разбира се, по-добре е да пътуваме за Борнемут с усещането, че сме спечелили ФА Къп, отколкото обратното, но това е различен турнир. Домакините са в серия от 16 или 17 мача без загуба, така че поредицата им е невероятна. Трябва да я прекъснем, иначе всичко ще приключи.

За предстоящата седмица
Три дни, три дни, три дни — почти не тренираме. Цялата нагласа и енергия са на правилното място. През последния месец вече говорихме много за това какво трябва да направим.

Изнервяте ли се?
В ранните етапи от треньорската ми кариера бях по-притеснен и по-нервен, а сега просто се концентрирам върху това какво трябва да кажа на играчите, кои футболисти да използвам, кои да оставя на пейката и как те да окажат добро влияние, когато се появят в игра.

За краткото време за възстановяване
Играчите на Борнемут имаха 10 дни да се подготвят за този двубой, докато се борят за място в Шампионската лига, така че имат основание да покажат най-добрата версия на себе си. Ние ще се подготвим по най-добрия начин, знаейки какво трябва да направим. Не е сложно — трябва да победим и да запазим надеждите си до последния мач срещу .

Може ли Бърнли да ви направи услуга срещу Арсенал тази вечер?
Тук, в Англия, отборите винаги дават всичко от себе си. Например Лийдс, които вече си бяха осигурили оставането, гостуваха на Тотнъм и играха невероятно, като стигнаха до равенство. Вчера пък Лийдс надви Брайтън, който се бори за място в евротурнирите. Не се съмнявам, че и Бърнли ще се опита (да даде всичко от себе си - бел.ред.).

Ще гледате ли мача?
Не знам, може би ще хвърля едно око вкъщи, със сигурност.

