  Хорхе Мартин в болница след падане по време на теста в Барселона

Хорхе Мартин в болница след падане по време на теста в Барселона

  • 18 май 2026 | 14:57
Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин е бил откаран в болница след падане по време на днешния официален тест на пистата „Каталуния“ край Барселона.

За Мартинатора това беше шесто падане в рамките на четири дни, след като той направи общо пет катастрофи в хода на отминалия уикенд за Гран При на Каталуния. Днешният инцидент на испанския пилот на Априлия е дошъл в седмия завой на каталунското трасе, а след него сесията е била спряна с червен флаг за няколко минути.

Първоначално Мартин е бил откаран в медицинския център на пистата, с по-късно от отбора му са съобщили, че той се насочва към Университетската болница в Барселона за допълнителни прегледи на левия лакът и десния крак. От Априлия са съобщили пред медиите на пистата, че първоначалните прегледи на Мартин не са показали видими фрактури.

Снимки: Gettyimages

