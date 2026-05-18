Секс работниците в Монреал ще стачкуват по време на уикенда във Формула 1

Предстоящият тази седмица уикенд за Гран При на Канада ще бъде засегнат от насочена стачка на секс работниците в Монреал, които настояват за по-добри условия на труд и възнаграждения.
Автономният комитет за секс работа обяви, че в събота, когато ще се проведат спринтът и квалификацията на „Жил Вилньов“, всички негови членове няма да бъдат на своите работни места. Идеята е по-този начин те да засегнат чувствително приходите на своите шефове, тъй като уикендът във Формула 1 е „най-привлекателният периоди в годината“.
„Клубовете са най-натоварени, което прави това най-привлекателният период в годината за нашите шефове. Това е нашият шанс да застрашим техните приходи и да ги ударим там, където ги боли най-много. В този период, въпреки че клубовете правят по-голям оборот, танцьорите трябва да се съобразяват с генерално по-лоши условия на труд“, се казва в изявление на Автономният комитет за секс работа.
