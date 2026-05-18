Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Секс работниците в Монреал ще стачкуват по време на уикенда във Формула 1

Секс работниците в Монреал ще стачкуват по време на уикенда във Формула 1

  • 18 май 2026 | 15:49
  • 377
  • 0

Предстоящият тази седмица уикенд за Гран При на Канада ще бъде засегнат от насочена стачка на секс работниците в Монреал, които настояват за по-добри условия на труд и възнаграждения.

Автономният комитет за секс работа обяви, че в събота, когато ще се проведат спринтът и квалификацията на „Жил Вилньов“, всички негови членове няма да бъдат на своите работни места. Идеята е по-този начин те да засегнат чувствително приходите на своите шефове, тъй като уикендът във Формула 1 е „най-привлекателният периоди в годината“.

„Клубовете са най-натоварени, което прави това най-привлекателният период в годината за нашите шефове. Това е нашият шанс да застрашим техните приходи и да ги ударим там, където ги боли най-много. В този период, въпреки че клубовете правят по-голям оборот, танцьорите трябва да се съобразяват с генерално по-лоши условия на труд“, се казва в изявление на Автономният комитет за секс работа.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Румен Киров спечели най-новото планинско - “Царево 2026”

Румен Киров спечели най-новото планинско - “Царево 2026”

  • 18 май 2026 | 15:48
  • 262
  • 0
Хаас планира пакет подобрения за Канада

Хаас планира пакет подобрения за Канада

  • 18 май 2026 | 15:32
  • 197
  • 0
Феновете на "Нюрбургринг" отново демонстрираха своята класа

Феновете на "Нюрбургринг" отново демонстрираха своята класа

  • 18 май 2026 | 15:11
  • 300
  • 0
От Мерцедес не пускат Антонели да кара на “Нюрбургринг”

От Мерцедес не пускат Антонели да кара на “Нюрбургринг”

  • 18 май 2026 | 15:10
  • 273
  • 0
Хорхе Мартин в болница след падане по време на теста в Барселона

Хорхе Мартин в болница след падане по време на теста в Барселона

  • 18 май 2026 | 14:57
  • 436
  • 0
Съотборник на Макс: Не си твърде зле в GT3 кола

Съотборник на Макс: Не си твърде зле в GT3 кола

  • 18 май 2026 | 14:19
  • 492
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 7762
  • 24
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 6211
  • 22
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 5176
  • 30
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 7388
  • 5
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 6675
  • 68
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 11170
  • 31