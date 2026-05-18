Хаас планира пакет подобрения за Канада

  • 18 май 2026 | 15:32
Шефът на Хаас Аяо Комацу потвърди, че за Гран При на Канада този уикенд тимът ще използва пакет подобрения за автомобилите на Естебан Окон и Оливър Беарман - VF-26.

“Уикендът ще е много интересен, като ние сме подготвили сериозен комплект подобрения за състезанието в Монреал - обясни Комацу. - Но в програмата ще има спринт, което означава, че ще имаме само една свободна тренировка и затова трябва да работим максимално ефективно.

“Ще се борим за място в топ 10 и съм сигурен, че времето в Монреал ще има роля в това как ще се развие състезателният уикенд.”

Комацу обаче не пожела да навлезе в подробности какви ще са промените по колата, но със сигурност те засягат аеродинамичния пакет на VF-26, както и оформлението на някои от най-важните елементи по корпуса, начело с въздушните кутии.

В предишните 44 години Гран При на Канада се провеждаше през юни, а сега състезанието е издърпано в средата на втората половина на май, като се очакват повече превалявания, а отсега е почти сигурно, че в събота ще вали.

Снимки: Gettyimages

