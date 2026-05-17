  • 17 май 2026 | 18:05
Ди Джанантонио: Луда неделя, щастлив съм от победата

Фабио ди Джанантонио спечели втората си победа в MotoGP днес в Барселона, първи успех за него от 2023 година насам и първа победа за VR46 този сезон.

„Получи се луда неделя – обясни италианецът, който е с контузия в лявата ръка след инцидента между Акоста и Маркес в 12 обиколка. – Щастлив съм от победата, от представянето ни, тимът ни свърши отлична работа, за да мога да натискам така и да постигна този резултат.

„Но голямата победа днес е, че всички повече или по-малко се отървахме невредими. Знам, че Зарко и Алекс са контузени, но разбрах, че са добре. И аз съм добре.

„Това е страхотен спорт, но има опасности, ние сме наясно с това. Всички ние сме хора, а днес денят беше като влакче на ужасите.

„Що се отнася до катастрофата на Йоан и Алекс, в един момент видях към мен да летят части от единия мотор, както и самият мотоциклет. Просто се опитах да се скрия, за да мога да се измъкна от тази ситуация. Но нещо ме удари в лявата ръка и на подиума едва успях да вдигна купата.“

Снимки: Gettyimages

