Румен Киров спечели най-новото планинско - “Царево 2026”

Румен Киров със Субару Импреза (клас НС1) спечели първия кръг от планинския шампионат - “Царево 2026”, състезанието, което дебютира тази година в календара на АФБ.

Киров беше най-бърз в два от трите манша, като третият беше на мокро и изсъхващо трасе и в него най-добро време записа Християн Христов (Опел Астра, НС3), който изпревари Киров с 1 стотна от секундата.

Председателят на БФАС: Ако получим лиценз, ще използваме календара на АФБ

Топ 3 в генералното класиране допълниха Георги Цонев (Хонда Сивик, НС4) и Недялко Денев (Хонда Сивик, НС3), Християн Христов се класира пет, изпреварен от Стефан Георгиев (Ауди А4, НС2).

Киров е победител в клас НС1, Цонев - в НС4, Денев - в НС3 и Георгиев в НС2, а общо 22 пилоти бяха класирани на финала на състезанието.

Съдът окончателно върна лиценза на БФАС

Снимка: Деница Павлова/Deni Pavlova Photography