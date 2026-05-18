Румен Киров спечели най-новото планинско - “Царево 2026”

Румен Киров със Субару Импреза (клас НС1) спечели първия кръг от планинския шампионат - “Царево 2026”, състезанието, което дебютира тази година в календара на АФБ.
Киров беше най-бърз в два от трите манша, като третият беше на мокро и изсъхващо трасе и в него най-добро време записа Християн Христов (Опел Астра, НС3), който изпревари Киров с 1 стотна от секундата.
Председателят на БФАС: Ако получим лиценз, ще използваме календара на АФБ
Топ 3 в генералното класиране допълниха Георги Цонев (Хонда Сивик, НС4) и Недялко Денев (Хонда Сивик, НС3), Християн Христов се класира пет, изпреварен от Стефан Георгиев (Ауди А4, НС2).
Киров е победител в клас НС1, Цонев - в НС4, Денев - в НС3 и Георгиев в НС2, а общо 22 пилоти бяха класирани на финала на състезанието.
Съдът окончателно върна лиценза на БФАС
Снимка: Деница Павлова/Deni Pavlova Photography