Конте за бъдещето си: Президентът знае какви са моите мисли от един месец насам

  • 17 май 2026 | 17:40
Наставникът на Наполи Антонио Конте изрази задоволството си от класирането за Шампионската лига, което беше гарантирано с днешната победа с 3:0 над Пиза. Той обаче отказа да даде яснота дали ще води “партенопеите” и през следващия сезон.

“Ако помнете първата ми пресконференция по време на предсезонния лагер, казах, че трябва да се подготвим, защото сезонът ще бъде труден предвид многото нови попълнения и сериозните контузии. Винаги съм изразявал моето желание да положа здрави основи, за да може отборът да създава проблеми на “обичайните заподозрени”. Щом сме в Шампионска лига, това е благодарение на играчите, които останаха стабилни въпреки редицата травми. Разбира се, имаме едно съжаление през този сезон и това е гостуването ни на ФК Копенхаген (довело до отпадането от Шампионска лига - б.р.). Въпреки това големи похвали за играчите, всички те се поизпотиха за фланелката.

Бъдещето ми? Все още ни остава един мач. Приятел съм с президента, като той знае какви са моите мисли от един месец насам - позитивните и по-малко позитивните неща. Редно е нещата да се изяснят със спокойствие. Винаги ще му бъда благодарен, че бях треньор тук. Пристигнах в Наполи в един труден период, след като отборът беше завършил десети. Ситуацията изглеждаше доста мрачна. Аз обаче искам да оставя солидна основа за тим, който да създава неприятности на грандовете. Нека не забравяме: Ювентус, Милан и Интер винаги стартират с една стъпка по-напред. За Наполи да им създава проблеми означава да им размести местата, а това е нещо значимо. Винаги са ми казвали, че да печеля с Наполи е десет пъти по-ценно, отколкото да го правя другаде”, коментира Конте след днешния успех.

