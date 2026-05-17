Отборът на Християн Петров спря Аякс за Шампионската лига и Лига Европа

  • 17 май 2026 | 17:58
Четирикратният шампион на Европа Аякс няма да играе нито в Шампионската лига, нито в Лига Европа, а най-много в Лига на конференциите. При това грандът от Амстердам ще трябва да мине през плейофи в нидерландското първенство, за да си извоюва правото да се включи във втория предварителен кръг на ЛК. Това показва класирането след последния кръг в първенството на Еридивизи.

В него Аякс гостуваше на Хееренвеен и се надяваше да спечели, което съчетано с положителни за отбора резултати в други мачове, можеше да го прати дори в ШЛ. Всички сметки обаче се объркаха, след като двубоят срещу отбора на Християн Петров (влязъл в 75-ата минута) завърши 0:0. В крайна сметка Аякс остана пети и сега ще се включи в плейофите за последната евроквота. Там първо отборът от “Йохан Кройф Арена” ще играе полуфинал срещу Грьонинген, след което при победа ще спори във финала с един измежду Хееренвеен и Утрехт.

Иначе големият печеливш в последния кръг е НЕК Ниймеген, който след 2:1 над Го Ахед Ийгълс грабна третото място, което го праща в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Директно в групите на най-силния клубен турнир пък отиват шампионът ПСВ Айндховен и вторият Фейенорд.

Като четвърти Твенте се класира за втория квалификационен кръг в Лига Европа. В същия турнир, но директно в груповата фаза отива вдигналият купата на страната АЗ Алкмаар.

От нидерландския елит директно изпадат НАК Бреда и Хераклес, а Волендам ще се бори за оцеляването си в бараж срещу Вилем II в две срещи.

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

Конте за бъдещето си: Президентът знае какви са моите мисли от един месец насам

Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

Официално: тръгва си капитанът на Моуриньо в Бенфика

Бруно Фернандеш влезе в историята, но може да направи нещо още по-голямо

