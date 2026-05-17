Отборът на Християн Петров спря Аякс за Шампионската лига и Лига Европа

Четирикратният шампион на Европа Аякс няма да играе нито в Шампионската лига, нито в Лига Европа, а най-много в Лига на конференциите. При това грандът от Амстердам ще трябва да мине през плейофи в нидерландското първенство, за да си извоюва правото да се включи във втория предварителен кръг на ЛК. Това показва класирането след последния кръг в първенството на Еридивизи.

В него Аякс гостуваше на Хееренвеен и се надяваше да спечели, което съчетано с положителни за отбора резултати в други мачове, можеше да го прати дори в ШЛ. Всички сметки обаче се объркаха, след като двубоят срещу отбора на Християн Петров (влязъл в 75-ата минута) завърши 0:0. В крайна сметка Аякс остана пети и сега ще се включи в плейофите за последната евроквота. Там първо отборът от “Йохан Кройф Арена” ще играе полуфинал срещу Грьонинген, след което при победа ще спори във финала с един измежду Хееренвеен и Утрехт.

Иначе големият печеливш в последния кръг е НЕК Ниймеген, който след 2:1 над Го Ахед Ийгълс грабна третото място, което го праща в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Директно в групите на най-силния клубен турнир пък отиват шампионът ПСВ Айндховен и вторият Фейенорд.

Като четвърти Твенте се класира за втория квалификационен кръг в Лига Европа. В същия турнир, но директно в груповата фаза отива вдигналият купата на страната АЗ Алкмаар.

От нидерландския елит директно изпадат НАК Бреда и Хераклес, а Волендам ще се бори за оцеляването си в бараж срещу Вилем II в две срещи.