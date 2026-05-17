Мирослав Банчевски: Яд ме е, защото не заслужавахме да загубим

Нефтохимик (Бургас) продължи силната си серия с 2:1 в Карлово над местния Левски. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Мирослав Банчевски, технически директор на домакините коментира пред клубния сайт.

„През цялото време водим мача, играем добре, удряме греди, създаваме още положения. Накрая те с три удара вкараха два гола и удариха една греда. Това беше всичко. Но това е футболът. Определено не заслужавахме да загубим. Затова ме е яд. Разбира се, те не са лош отбор, имат добри футболисти, млади момчета, тичат много. Но и нашите футболисти тичаха много. Не са ни надиграли изобщо. Не знам защо в първите 10-15 минути започваме слабо. Отново допуснахме гол в началото и трябваше да обръщаме. Но това е положението. Иначе играем хубав футбол, играем с бързина, с прекрасни комбинации. Но понякога трябва и малко късмет“.

