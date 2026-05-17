Спартак (Варна) без Грънчов за мача с Монтана

  • 17 май 2026 | 10:02
След двубоя срещу Септември Спартак (Варна) остана да се подготвя в Националната спортна база в Бояна за предстоящото гостуване на Монтана. "Соколите" ще бъдат без опитния Ангел Грънчов, който ще изтърпи наказание, но Георг Стояновски и Цветослав Маринов се завръщат в групата, след като наказанието им от една среща изтече. На мястото на Грънчов в центъра на отбраната се очаква да играе Матео Петрашило, който напоследък загуби титулярното си място. 

В оставащите две плейофни срещи варненци се нуждаят от победи и всяка загуба на точки ще бъде фатална в последните битки за оставане в Efbet Лига. Срещата между Монтана и Спартак е в понеделник, на стадион " Огоста",  от 19.30 часа .

