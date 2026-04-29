Левски (Карлово) срази Загорец

В Карлово, местния Левски надигра Загорец (Нова Загора) с 5:2. Срещата е от 32-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана хубав мач, в който съперниците редяха атака след атака. Първият от седемте гола обаче падна във вратата на домакините. Точен за съперника им беше Севдалин Юлиянов в 12-ата минута. След още толкова време, Милен Танев изравни. Рангел Игнатов направи обрата в края на първото полувреме. Тогава реализира от дузпа. Той стори същото и в началото на втората част. Теодор Георгиев вкара четвъртия гол за левскарите в 78-ата минута. След 120 секунди Пламен Иванов намали на 4:2. Скоро обаче Свилен Щерев реализира петото попадение за карловския тим.

Снимка: levskikarlovo.com