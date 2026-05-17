Венцеслав Иванов: Гордея се с отбора си

Ком (Берковица) се наложи с 3:2 над гостуващия му Бдин (Видин) и ще завърши първенството на третото място. Срещата е от 21-ия кръг на Северозападна Трета лига.

Венцеслав Иванов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Категорично надиграване на противника, въпреки лошото начало на срещата. Поздравления за колектива ни! За пореден път доказахме, че имаме широчина в състава и реално хората, които влизат впоследствие в игра, допринесоха много за благоприятния за нас резултат. Това ме прави изключително горд с отбора. Всеки се „бие“ за другия и това е пътят да растеш и надграждаш“.