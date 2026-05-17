Невен Венков: Бях сигурен, че ще се поздравим с успех

Черноломец (Попово) надигра у дома Устрем (Дончево) с 3:0. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Категоричен успех за Черноломец

Невен Венков, старши треньор на домакините коментира пред клубни сайт.

„Рутинна победа за нас. Бях сигурен, че ще се поздравим с успех и напълно закономерно това се случи. Владеехме инициативата през цялото време, мачът премина изцяло под наш контрол. Създадохме множество голови ситуации, но реализирахме само три от тях. Големият проблем при нас е липсата на постоянство, но затова си има обективни причини – ще назова една от тях, през последния месец нямаме нито една тренировка, по една или друга причина ни е трудно да се събираме. Това оказва голямо влияние относно представянето ни. Имаме много класа в отбора си, на това се дължат и успехите ни, но липсата на тренировки е проблем. Поздравявам момчетата за победата днес. След тежкото поражение в Шумен в средата на седмицата стиснаха зъби, преодоляха умората и се представиха добре“.

