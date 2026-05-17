Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  3. Невен Венков: Бях сигурен, че ще се поздравим с успех

Невен Венков: Бях сигурен, че ще се поздравим с успех

  • 17 май 2026 | 14:56
  • 188
  • 0
Невен Венков: Бях сигурен, че ще се поздравим с успех

Черноломец (Попово) надигра у дома Устрем (Дончево) с 3:0. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Категоричен успех за Черноломец
Категоричен успех за Черноломец

Невен Венков, старши треньор на домакините коментира пред клубни сайт.

„Рутинна победа за нас. Бях сигурен, че ще се поздравим с успех и напълно закономерно това се случи. Владеехме инициативата през цялото време, мачът премина изцяло под наш контрол. Създадохме множество голови ситуации, но реализирахме само три от тях. Големият проблем при нас е липсата на постоянство, но затова си има обективни причини – ще назова една от тях, през последния месец нямаме нито една тренировка, по една или друга причина ни е трудно да се събираме. Това оказва голямо влияние относно представянето ни. Имаме много класа в отбора си, на това се дължат и успехите ни, но липсата на тренировки е проблем. Поздравявам момчетата за победата днес. След тежкото поражение в Шумен в средата на седмицата стиснаха зъби, преодоляха умората и се представиха добре“.

Снимка: chernolomets1919.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

От Левски: Всеки ден е "син" празник

От Левски: Всеки ден е "син" празник

  • 17 май 2026 | 12:27
  • 935
  • 6
Стоичков: Дара над всички! Цял свят пее Бангаранга!

Стоичков: Дара над всички! Цял свят пее Бангаранга!

  • 17 май 2026 | 11:36
  • 1707
  • 14
В Турция: Трабзонспор иска Макун

В Турция: Трабзонспор иска Макун

  • 17 май 2026 | 10:49
  • 1571
  • 4
Илия Груев с призив към Бургас: Елате на "Лазур", за да дадем вяра, надежда и подкрепа

Илия Груев с призив към Бургас: Елате на "Лазур", за да дадем вяра, надежда и подкрепа

  • 17 май 2026 | 10:40
  • 3319
  • 5
Спартак (Варна) без Грънчов за мача с Монтана

Спартак (Варна) без Грънчов за мача с Монтана

  • 17 май 2026 | 10:02
  • 652
  • 2
Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

  • 17 май 2026 | 09:28
  • 7338
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6848
  • 11
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6955
  • 10
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 7446
  • 12
Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

  • 17 май 2026 | 14:57
  • 2932
  • 5
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 8153
  • 19
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 23915
  • 188