Илиян Станчев: Срамната загуба в Шумен не е лицето на Черноломец, ще го докажем в предстоящият ни мач

  • 14 май 2026 | 10:08
Волов Шумен 2007 надигра гостуващия му Черноломец (Попово) с 5:0. Срещата е от 31-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 разгроми Черноломец

Илиян Станчев, спортен директор на гостите коментира пред Sportal.bg.

„След такава загуба не е лесно да се говори. Тя е срам за нашия отбор. Това не е лицето на Черноломец. Първото полувреме беше равностойно. Изкуствените терени са проблем за нас – не можем да се приспособим към тях. Това се видя и в предишни мачове, които играхме на такава настилка. Ще си извадим поуките и ще вземем необходимите мерки. Продължаваме напред. Познаваме възможностите си. Уверени сме в тях. Знаем, че сме сред най-добрите отбори в Североизточна Трета лига. Имаме сили да се вдигнем и да го затвърдим. Амбицирани сме още в следващия мач да заличим неприятното впечатление, което оставихме в Шумен. Устрем (Дончево) е корав, има и достатъчно опит. Никога н сме се притеснявали от тежки битки. Печелили сме доста такива. Просто трябва да го направим отново“.

