Гуардиола: Този трофей е много специален

  17 май 2026 | 02:58
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не скри радостта си от триумфа за ФА Къп срещу Челси (1:0). Той заяви, че това е специален трофей и се радва, че той се завръща в Манчестър.

„Този трофей е наистина, наистина страхотен, много специален заради традицията. И след две загуби, да се върнем в Манчестър с него е хубаво“, започна Пеп.

Мениджърът на Сити беше попитан дали на играчите му ще бъде позволено да отпразнуват триумфа си на „Уембли“.

„Не, прибират се вкъщи“, отговори той. „Нито една бира. Следващия понеделник, след мача с Астън Вила, ще празнуваме заедно с женския отбор.“

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Футболистите на Гуардиола все още имат теоретичен шанс да завършат сезона с домашен требъл, след като през март победиха Арсенал във финала за "Карабао Къп". Във вълнуващата надпревара за титлата в Премиър лийг те изостават на две точки от "артилеристите", като им остават два мача до края.

Гуардиола похвали героя от „Уембли“ Семеньо, който пристигна от Борнемут през януарския трансферен прозорец.

„Влиянието както на него, така и на Марк Геи, който дойде от Кристъл Палас през зимата беше огромно. Получи се малка размяна, защото обикновено той трябва да центрира на Ерлинг (Холанд), а в този случай Ерлинг центрира на него. Но той има усет към гола, добро завършване, така че да, наистина добър гол“, заяви испанецът.

Мениджърът на Сити отдаде почит на напускащите Джон Стоунс и Бернардо Силва. Стоунс остана на резервната скамейка на „Уембли“, докато Силва изведе отбора с капитанската лента.

„Наистина нямам думи, казвал съм го много пъти, за да изразя невероятната си благодарност за поведението им на и извън терена, за начина, по който представят този клуб по възможно най-добрия начин. Бернардо е машина, никога не се контузва. Играл е на всички позиции и винаги е бил невероятно борбен. Днес той го показа отново. Надявам се, че в Борнемут ще успеем да удължим битката, за да стигнем до последния мач срещу Астън Вила и да го спечелим. И да отдадем възможно най-добрата почит, с шанса да се борим за титлата“, завърши Гуардиола.

Георги Миланов с жълт картон при равенство на Динамо (Б)

