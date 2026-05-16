Ювентус и Фиорентина се сблъскват в дерби с двоен заряд

Предстои 37-ият кръг на италианската Серия "А", а сблъсъкът между Ювентус и Фиорентина на „Алианц Стейдиъм“ се очертава като един от най-ключовите моменти в края на сезона. За „бианконерите“ залогът е огромен – те заемат третото място с 68 точки, но плътно зад тях са Милан и Рома с по 67. Всяка грешка може да изхвърли гранда от Торино от заветната четворка. От друга страна, Фиорентина вече си гарантира оцеляването в елита, но това по никакъв начин не означава липса на мотивация. „Виолетовите“ винаги излизат с пределна мобилизация срещу един от най-големите си исторически врагове и ще се опитат да объркат сметките на домакините.

Любопитен факт е, че мачът бе преместен за неделя от 13:00 часа. Тази промяна стана факт след истинска драма в програмата на Серия "А". Първоначалните планове бяха променени заради дербито на Рим между Рома и Лацио, което се сблъска с финала на тенис турнира "Мастърс" в Рим. В опит да се синхронизират мачовете на отборите с преки цели в класирането, Ювентус и Фиорентина също получиха нов начален час.

Ювентус влиза в двубоя в отлична серия от 10 мача без загуба в първенството. Въпреки това, феновете все още помнят издънки като равенството 1:1 срещу Верона, което попречи на тима на Лучано Спалети да си осигури мястото в Шампионската лига доста по-рано. Сега сезонът навлиза в решителния си етап и нови подобни издънки вече не са позволени. В последните си пет срещи Юве записа победи над Лече, Болоня и Аталанта, но равенствата с Милан и Верона оставиха интригата жива. Фиорентина, от своя страна, показва колебливи резултати, като в последните си пет мача записа само една победа (в Лигата на конференциите) и тежка загуба с 0:4 от Рома.

Историята на това съперничество е изпълнена с напрежение. Ювентус има сериозно предимство в директните сблъсъци в Серия А с 81 победи срещу 35 за Фиорентина. Първият мач между двата тима през този сезон завърши при равенство 1:1 на „Артемио Франки“, като Роландо Мандрагора и Филип Костич се разписаха тогава. На треньорската скамейка Лучано Спалети се изправя срещу Паоло Ваноли. Досега двамата са се срещали само веднъж като треньори, като този сблъсък завърши наравно.

В лагера на Ювентус Лучано Спалети няма да може да разчита на Хуан Кабал и Аркадиуш Милик, които продължават да се възстановяват от контузии. Добрата новина е, че Душан Влахович е в пълна готовност да се изправи срещу бившия си клуб и да поведе атаката на „старата госпожа“.

За Фиорентина ситуацията е по-сложна. Паоло Ваноли ще бъде без няколко важни фигури. Лукас Белтран и Тарик Лампти са аут поради травми в коленете, а Абделхамид Сабири също не е на разположение. Очаква се Роландо Мандрагора да бъде ключовата фигура в халфовата линия, която ще трябва да спира атаките на Ювентус.