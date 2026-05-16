Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус и Фиорентина се сблъскват в дерби с двоен заряд

Ювентус и Фиорентина се сблъскват в дерби с двоен заряд

  • 16 май 2026 | 05:01
  • 360
  • 0
Ювентус и Фиорентина се сблъскват в дерби с двоен заряд

Предстои 37-ият кръг на италианската Серия "А", а сблъсъкът между Ювентус и Фиорентина на „Алианц Стейдиъм“ се очертава като един от най-ключовите моменти в края на сезона. За „бианконерите“ залогът е огромен – те заемат третото място с 68 точки, но плътно зад тях са Милан и Рома с по 67. Всяка грешка може да изхвърли гранда от Торино от заветната четворка. От друга страна, Фиорентина вече си гарантира оцеляването в елита, но това по никакъв начин не означава липса на мотивация. „Виолетовите“ винаги излизат с пределна мобилизация срещу един от най-големите си исторически врагове и ще се опитат да объркат сметките на домакините.

Любопитен факт е, че мачът бе преместен за неделя от 13:00 часа. Тази промяна стана факт след истинска драма в програмата на Серия "А". Първоначалните планове бяха променени заради дербито на Рим между Рома и Лацио, което се сблъска с финала на тенис турнира "Мастърс" в Рим. В опит да се синхронизират мачовете на отборите с преки цели в класирането, Ювентус и Фиорентина също получиха нов начален час.

Ювентус влиза в двубоя в отлична серия от 10 мача без загуба в първенството. Въпреки това, феновете все още помнят издънки като равенството 1:1 срещу Верона, което попречи на тима на Лучано Спалети да си осигури мястото в Шампионската лига доста по-рано. Сега сезонът навлиза в решителния си етап и нови подобни издънки вече не са позволени. В последните си пет срещи Юве записа победи над Лече, Болоня и Аталанта, но равенствата с Милан и Верона оставиха интригата жива. Фиорентина, от своя страна, показва колебливи резултати, като в последните си пет мача записа само една победа (в Лигата на конференциите) и тежка загуба с 0:4 от Рома.

Историята на това съперничество е изпълнена с напрежение. Ювентус има сериозно предимство в директните сблъсъци в Серия А с 81 победи срещу 35 за Фиорентина. Първият мач между двата тима през този сезон завърши при равенство 1:1 на „Артемио Франки“, като Роландо Мандрагора и Филип Костич се разписаха тогава. На треньорската скамейка Лучано Спалети се изправя срещу Паоло Ваноли. Досега двамата са се срещали само веднъж като треньори, като този сблъсък завърши наравно.

В лагера на Ювентус Лучано Спалети няма да може да разчита на Хуан Кабал и Аркадиуш Милик, които продължават да се възстановяват от контузии. Добрата новина е, че Душан Влахович е в пълна готовност да се изправи срещу бившия си клуб и да поведе атаката на „старата госпожа“.

За Фиорентина ситуацията е по-сложна. Паоло Ваноли ще бъде без няколко важни фигури. Лукас Белтран и Тарик Лампти са аут поради травми в коленете, а Абделхамид Сабири също не е на разположение. Очаква се Роландо Мандрагора да бъде ключовата фигура в халфовата линия, която ще трябва да спира атаките на Ювентус.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Георги Миланов с жълт картон при равенство на Динамо (Б)

Георги Миланов с жълт картон при равенство на Динамо (Б)

  • 17 май 2026 | 00:22
  • 452
  • 0
Пламен Андреев стана шампион на Полша с Лех (Познан)

Пламен Андреев стана шампион на Полша с Лех (Познан)

  • 16 май 2026 | 23:59
  • 1840
  • 2
Кифисия с Алекс Петков записа нулево реми

Кифисия с Алекс Петков записа нулево реми

  • 16 май 2026 | 23:31
  • 318
  • 0
Уелтoн и компания разплакаха Роналдо на финала на Шампионска лига 2

Уелтoн и компания разплакаха Роналдо на финала на Шампионска лига 2

  • 16 май 2026 | 23:02
  • 9745
  • 17
Железничар и Галчев загубиха от шампиона

Железничар и Галчев загубиха от шампиона

  • 16 май 2026 | 22:28
  • 876
  • 0
Загуба в последния кръг остави Гьозтепе и Мъри извън Европа

Загуба в последния кръг остави Гьозтепе и Мъри извън Европа

  • 16 май 2026 | 21:59
  • 12679
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 158778
  • 1129
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 33417
  • 54
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 73143
  • 79
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 29308
  • 29
Дербито на Рим отново обещава да хвърчат искри

Дербито на Рим отново обещава да хвърчат искри

  • 17 май 2026 | 04:33
  • 821
  • 0
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 35246
  • 53