  Щайнер: Верстапен може да отиде само в 3 отбора

  • 17 май 2026 | 11:48
Шефът на Tech3 в MotoGP Гюнтер Щайнер все още следи внимателно Формула 1 и има ясно оформено мнение за това къде може да продължи кариерата на Макс Верстапен. Този уикенд 4-кратният световен шампион пише история в „24 часа на „Нюрбургринг“, но феновете на Формула 1 се интересуват какво ще е бъдещето му.

„Според мен, Макс може да отиде само в три отбора: Ферари, Макларън или Мерцедес – обясни Щайнер. – Ще видим кой отбор ще е най-готов да направи размествания, за да вземе Макс. Той е шампионът, той е най-великият.

„Помните ли какво стана във Ферари? Те освободиха Карлос Сайнц, който се справяше добре, тъй като най-великият пилот – Люис Хамилтън искаше да кара във Ферари.“

Щайнер допълни, че Макс няма нужда от външен съвет, тъй като е наясно с това, което се случва във Формула 1 и как работи механизмът за привличане на пилоти в топ отборите в световния шампионат.

„Сигурен съм, че Макс ще говори и с трите отбора, но не мисля, че в някой от тези отбори ще бъдат фокусирани изцяло и само върху представянето на Макс – допълни италианецът. – Тепърва ще е интересно да се следи развитието тук.“

Снимки: Gettyimages

