Хонда на загуба за първи път от 70 години, как ще се отрази това на Формула 1?

Японският гигант Хонда за първи път от 70 години насам записа година със загуба, като за 2025 компанията е на минус с 2,68 милиарда долара. Дали това ще се отрази на участието на Хонда във Формула 1, където японците записаха кошмарен старт на съвместната си работа с Астън Мартин?
Това са най-лошите финансови резултати на Хонда Мотър от 1957 година насам, т.е откакто акциите на компанията се търгуват на фондовия пазар. Загубата е натрупана през изминалата финансова година, която приключи през март и финансовите резултати са по-лоши от тези по време на коронавирус пандемията.
Жоан Мир напуска Хонда, може би отива в Грезини?
Официалната позиция на Хонда е, че тези резултати няма да се отразят на Хонда Рейсинг Корпорейшън (HRC), съответно и на проекта на японците във Формула 1.
Главният изпълнителен директор на Хонда Тошихиро Мибе обясни, че тези резултати са свързани основно със сериозни инвестиции на компанията в електромобили и стратегията на Хонда за развитие на електрическата мобилност.
Шефът на Тракхаус Априлия напуска, за да поеме заводския тим на Хонда
Засега обаче тези инвестиции не се отплащат, поне в Щатите и Хонда започна да ограничава активността си в тази област, като на първо място беше спрян проектът на стойност 11 милиарда долара в Канада за производство на електромобили и батерии. Също така, компанията се отказа от плана си да достигне такова ниво на проникване на електромобилите, че през 2030 една пета от продажбите й да са на електрически коли. Изоставена е и целта през 20409 Хонда да предлага само електромобили.
Всичко това може да има интересни последствия относно политиката на Хонда във Формула 1. Досега Ауди и Хонда бяха доставчиците на задвижващи системи, които най-много държаха на електрификацията в световния шампионат и постоянно обясняваха, че това е пряко свързано със серийното им производство.
А след фиаското с новите технически правила за сезон 2026 главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали призна, че в световния шампионат са слушали „твърде много“ автомобилните производители. И сега резултатите не са добри. Италианецът предпазливо обеща нов курс, а президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем отиде по-далеч и заяви, че V8 двигателите „определено ще се върнат“ във Формула 1.
В Япония: Нюи е виновен за хаоса в Астън Мартин
И автомобилните производители един след друг започнаха да подкрепят идеята за V8 мотори във Формула 1 – първо Мерцедес, Ред Бул-Форд, после GM/Кадилак и т.н. Така че ще е интересно дали и Хонда ще влезе в този лагер или по-точно кога ще стане това.
Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?
Снимки: Gettyimages