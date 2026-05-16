Хонда на загуба за първи път от 70 години, как ще се отрази това на Формула 1?

Японският гигант Хонда за първи път от 70 години насам записа година със загуба, като за 2025 компанията е на минус с 2,68 милиарда долара. Дали това ще се отрази на участието на Хонда във Формула 1, където японците записаха кошмарен старт на съвместната си работа с Астън Мартин?

Това са най-лошите финансови резултати на Хонда Мотър от 1957 година насам, т.е откакто акциите на компанията се търгуват на фондовия пазар. Загубата е натрупана през изминалата финансова година, която приключи през март и финансовите резултати са по-лоши от тези по време на коронавирус пандемията.

Honda reported its first annual loss as a listed company—equivalent to $2.7 billion. Here is what went wrong and how the company hopes to turn its fortunes around. https://t.co/BrDl4ErjTe — The Wall Street Journal (@WSJ) May 14, 2026

Официалната позиция на Хонда е, че тези резултати няма да се отразят на Хонда Рейсинг Корпорейшън (HRC), съответно и на проекта на японците във Формула 1.

Главният изпълнителен директор на Хонда Тошихиро Мибе обясни, че тези резултати са свързани основно със сериозни инвестиции на компанията в електромобили и стратегията на Хонда за развитие на електрическата мобилност.

Засега обаче тези инвестиции не се отплащат, поне в Щатите и Хонда започна да ограничава активността си в тази област, като на първо място беше спрян проектът на стойност 11 милиарда долара в Канада за производство на електромобили и батерии. Също така, компанията се отказа от плана си да достигне такова ниво на проникване на електромобилите, че през 2030 една пета от продажбите й да са на електрически коли. Изоставена е и целта през 20409 Хонда да предлага само електромобили.

Honda Motor posted its first annual loss in nearly 70 years as a listed company, hit by more than $9 billion in costs to restructure its electric-vehicle business, and the firm scrapped its long-term EV sales target https://t.co/oM92S3x1uW pic.twitter.com/ZKMdljCuGq — Reuters (@Reuters) May 14, 2026

Всичко това може да има интересни последствия относно политиката на Хонда във Формула 1. Досега Ауди и Хонда бяха доставчиците на задвижващи системи, които най-много държаха на електрификацията в световния шампионат и постоянно обясняваха, че това е пряко свързано със серийното им производство.

А след фиаското с новите технически правила за сезон 2026 главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали призна, че в световния шампионат са слушали „твърде много“ автомобилните производители. И сега резултатите не са добри. Италианецът предпазливо обеща нов курс, а президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем отиде по-далеч и заяви, че V8 двигателите „определено ще се върнат“ във Формула 1.

И автомобилните производители един след друг започнаха да подкрепят идеята за V8 мотори във Формула 1 – първо Мерцедес, Ред Бул-Форд, после GM/Кадилак и т.н. Така че ще е интересно дали и Хонда ще влезе в този лагер или по-точно кога ще стане това.

Снимки: Gettyimages