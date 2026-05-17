  3. Роси: Баная най-вероятно няма да остане в Дукати, тимът трябва да му помага повече

  • 17 май 2026 | 10:50
Валентино Роси е на мнение, че в Дукати трябва да полагат повече усилия, за да помогнат на заводския си пилот Франческо Баная да се измъкне от трудния период, в който се намира.

Двукратният световен шампион записа труден старт на сезон 2026, а през 2025 му беше трудно да присъства редовно в челото на колоната, където вървеше битката за световната титла, спечелена от съотборника му Марк Маркес.

Може ли Педро Акоста да спечели днес?

В Дукати вече са решили да сменят Баная с Педро Акоста от КТМ, който ще партнира на Маркес. Това обаче засега са само слухове и няма нищо официално.

Роси вярва, че Баная прави всичко по силите си, за да подобри представянето си, но това не може да се каже за Дукати.

Пеко Баная пред Sportal.bg: Отсъствието на Марк ще ни се отрази много този уикенд

„Пеко демонстрира много добро отношение тази година, ние често тренираме заедно и той наистина дава всичко от себе си – обясни Роси пред Sky Италия. – Той определено иска да побеждава отново с Дукати и това е правилният подход.

„Резултатите се видяха в Льо Ман, той спечели квалификацията, но за съжаление изпусна и двата старта, но можеше да спечели и двете състезания. Но в спринта завърши втори, а в основното състезание падна заради проблеми със спирачките.

Алекс Маркес триумфира в най-оспорвания спринт в историята на MotoGP

„Сезонът е дълъг, най-вероятно Пеко догодина няма да е в Дукати, но бих искал тимът да се ангажира по-сериозно, както го прави Пеко, за да се върне в челото. Отношенията и атмосферата в тима са сериозно охладнели, но той има потенциал отново да побеждава.“

Снимки: Gettyimages

