Роси: Баная най-вероятно няма да остане в Дукати, тимът трябва да му помага повече

Валентино Роси е на мнение, че в Дукати трябва да полагат повече усилия, за да помогнат на заводския си пилот Франческо Баная да се измъкне от трудния период, в който се намира.

Двукратният световен шампион записа труден старт на сезон 2026, а през 2025 му беше трудно да присъства редовно в челото на колоната, където вървеше битката за световната титла, спечелена от съотборника му Марк Маркес.

В Дукати вече са решили да сменят Баная с Педро Акоста от КТМ, който ще партнира на Маркес. Това обаче засега са само слухове и няма нищо официално.

Роси вярва, че Баная прави всичко по силите си, за да подобри представянето си, но това не може да се каже за Дукати.

„Пеко демонстрира много добро отношение тази година, ние често тренираме заедно и той наистина дава всичко от себе си – обясни Роси пред Sky Италия. – Той определено иска да побеждава отново с Дукати и това е правилният подход.

„Резултатите се видяха в Льо Ман, той спечели квалификацията, но за съжаление изпусна и двата старта, но можеше да спечели и двете състезания. Но в спринта завърши втори, а в основното състезание падна заради проблеми със спирачките.

„Сезонът е дълъг, най-вероятно Пеко догодина няма да е в Дукати, но бих искал тимът да се ангажира по-сериозно, както го прави Пеко, за да се върне в челото. Отношенията и атмосферата в тима са сериозно охладнели, но той има потенциал отново да побеждава.“

Снимки: Gettyimages