Димо Атанасов за мача с Левски 2007

В Сухиндол, едноименният тим на Павликени приема в събота отбора на град Левски. Срещата е от 21-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Съперникът има добри футболисти. За да го пречупим, е необходимо да изиграем 90-те минути с максимална мобилизация и концентрация. Ще ни е изключително трудно. Имаме доста кадрови проблеми. Изходът от тази ситуация е да заложим на момчетата, които по-малко играха до момента. Независимо от това, ще направим възможното да спечелим мача“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.