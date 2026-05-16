Радост и тъга в градско дерби! Секирово се спаси, СФК Раковски изпадна

Секирово победи съгражданина си СФК Раковски с 1:0. Дербито е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Резултатът затвърди на „секирите“ мястото им групата и осигури изпадане за съперника им. Илиян Йорданов вкара гола в 83-ата минута. Първо се разтресе мрежата на Секирово. Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски вкара, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. После съотборниците му поискаха дузпа за нарушение на Габриел Земярски срещу откъсващия се Любомир Романски, но рефера не свири. След почивката, Домовчийски пак реализира, но и този път съдията не призна гола, отсъждайки фаул.