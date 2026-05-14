Домовчийски за дербито със Секирово

В събота, СФК Раковски приема градския съперник Секирово (Раковски). Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Местно дерби. Това е достатъчна мотивация. Ясно е, че всеки иска победата. Секирово е добър отбор. С повече опит са от нас в Трета лига. Натрупаха опит. Имат добри футболисти. Ще излезем и ще дадем всичко от себе си. Очаквам да се получи оспорван и динамичен двубой в рамките на феърплея. Надявам се да има повече фенове“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.