  • 14 май 2026 | 18:40
Домовчийски за дербито със Секирово

В събота, СФК Раковски приема градския съперник Секирово (Раковски). Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Местно дерби. Това е достатъчна мотивация. Ясно е, че всеки иска победата. Секирово е добър отбор. С повече опит са от нас в Трета лига. Натрупаха опит. Имат добри футболисти. Ще излезем и ще дадем всичко от себе си. Очаквам да се получи оспорван и динамичен двубой в рамките на феърплея. Надявам се да има повече фенове“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.

