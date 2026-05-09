СФК Раковски подчини дубъла на Локо (Пловдив)

СФК Раковски от едноименния град се наложи с 2:1 над гостуващия му Локомотив II (Пловдив). Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците водиха битка за всяка педя терен в здрав мъжки двубой. Любомир Романски даде преднина на домакините с хубав гол в 6-ата минута. После оборотите се вдигнаха и стана още по-интересно. Отлични намеси на вратаря Милко Баданов запазиха преднината на Раковски. Секунди преди почивката Валери Божинов-младши изравни резултата. Втората част беше като първата. Оставаха 180 секунди до края на двубоя, когато играещия треньор Петър Атанасов беше фаулиран и сам вкара дузпата – 2:1.