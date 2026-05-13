Голове и червени картони в Хасково, СФК Раковски взе точките

СФК Раковски победи като гост ОФК Хасково с 3:2. Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана здрав и нервен двубой. Силно начало за домакините. Костадин Пеев и Тейнур Марем се разписаха до веднъж в началния четвърт час. Последваха и пропуски пред вратата на гостите. Треньорите им обаче изведоха отбора си до печеливш обрат. Играещият пом.треньор и капитан Петър Атанасов реализира в 28-ата минута – 2:1. Играещият старши треньор Валери Домовчийски пък вкара два пъти през второто полувреме – в 56-а и 59-ата минута. Кошмарът за хасковския тим продължи с втори жълти и червени картони за Тейнур Марем и Юлий Шекеров, съответно в 76-а и 81-ата минута.