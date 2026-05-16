Роси: Искаме поне един италиански пилот за догодина

Собственикът на VR46 Дукати Валентино Роси коментира избора на пилоти на тима от MotoGP за догодина като акцентира на това, че отборът държи да има поне един италиански пилот за сезон 2027.

Според слуховете на пазара на пилоти VR46 може да привлече Фермин Алдегер от Грезини за 2027, но най-вероятно ще загуби Фабио ди Джанантонио, който тази година се представя най-силно сред тези, които карат мотоциклети на Дукати в MotoGP.

„Първо, много сме доволни от работата, която свършихме досега с Фабио – обясни Роси пред Sky Италия. – Година след година успяхме да израснем заедно и сега той се представя много силно. Това много ни радва.

„Има риск Фабио да напусне, това е разочароващо за нас, но сме доволни от нивото, на което се представяме.

„Искаме за догодина да имаме поне един италиански пилот защото нашият тим винаги се е развивал с италиански пилоти. Имаме няколко варианта, ще избираме измежду тях. Все още няма нищо официално, ще видим какво ще стане.“

Сред вариантите на VR46 са братът на Роси Лука Марини, за когото се очаква, че ще напусне тима на Хонда, както и лидерът в класирането на световния Супербайк шампионат Николо Булега. Според Sky, пилотът на VR46 в Moto2 Челестино Виети също има шанс за място в тима.

